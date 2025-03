L'emoji della persona che si arrampica mostra un uomo o una donna che scala il bordo di una scogliera o di una montagna usando un'imbracatura come supporto. Puoi usare questa emoji quando parli di attività ricreative che potresti fare in natura, escursioni o viaggi di fine settimana in catene montuose. È anche un ottimo modo per parlare di come raggiungere il culmine (o il "picco") di una storia.

Keywords: persona che scala, scalatore

Codepoints: 1F9D7

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )