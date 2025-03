I drogati di azione e adrenalina si dirigono verso le montagne in inverno per correre giù per le piste sugli snowboard. L'emoji dello snowboard mostra l'immagine di una persona in abbigliamento outdoor che guida uno snowboard. L'emoji dello snowboard è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. Usa questa emoji quando parli dello sport invernale, di uno snowboarder o anche di una stazione sciistica dove gli snowboarder vanno in bici. Questo può anche essere usato per rappresentare azione, adrenalina o vacanze invernali. Esempio: “Questo fine settimana faremo a pezzi alcune piste amico! 🏂🏻

Keywords: persona sullo snowboard, snowboard, sport, uomo sullo snowboard

Codepoints: 1F3C2

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )