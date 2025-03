L'emoji della pallavolo mostra la palla bianca usata nello sport della pallavolo. Che sia in spiaggia o in palestra, questa palla può davvero divertirti! Usa l'emoji della pallavolo quando parli dei tuoi sport preferiti, chiacchieri sulle attività in spiaggia o quando sei bloccato su un'isola deserta con solo una pallavolo come compagno.

Keywords: palla, palla da pallavolo, pallavolo, rete, sport

Codepoints: 1F3D0

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )