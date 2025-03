Con il tocco della mia bacchetta magica, tirerò fuori questo coniglio dal mio cappello. I maghi affascinano il pubblico con bacchette magiche e le streghe lanciano incantesimi con loro. L'emoji della bacchetta magica mostra una bacchetta nera con punte bianche circondate da stelle. La bacchetta magica emana una sensazione di magia, trucchi e mosse che non hanno senso per coloro che non sono magici. Usa questa emoji quando parli di magia, incantesimi, maghi, spettacoli di magia, streghe o maghi. Esempio: ho bisogno di un così posso trasformare una rana in un marito.

Keywords: bacchetta magica, maga, magia, mago, strega, stregone

Codepoints: 1FA84

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )