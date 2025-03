Pugno, montante, jab e parata. La boxe è uno sport competitivo che richiede molto contatto fisico e pugni in faccia. L'emoji del guantone da boxe mostra un guantone da boxe rosso. Questo sport di contatto fisico è noto per causare lesioni alla testa come commozioni cerebrali e aneurismi cerebrali. Questo sport non è per i deboli di cuore e può essere fatale. La maggior parte dei pugili ha guanti, un paradenti e nient'altro che li protegga. Usa questa emoji quando parli di un combattimento, di boxe o di qualcuno che è davvero duro. Esempio: Jeff salirà sul ring con Allan domenica 🥊

Keywords: guantone, guantone da pugilato, pugilato, sport

Codepoints: 1F94A

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )