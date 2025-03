Questa emoji rappresenta l'onore, il coraggio e le difficoltà affrontate da soldati e veterani. Viene assegnato a uomini e donne che servono il loro paese, combattono in battaglie, vincono guerre o sono feriti mentre sono in azione. Quest'ultimo è indicato come un "cuore viola". Lo scopo di questa medaglia è mostrare i risultati e i sacrifici di un soldato in servizio o in precedenza.

Keywords: medaglia, medaglia al valore, medaglia militare, riconoscimento, vittoria

Codepoints: 1F396 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )