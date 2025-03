Ang emoji na ito ay kumakatawan sa karangalan, kagitingan at mga paghihirap na kinakaharap ng mga sundalo at beterano. Ito ay iginawad sa mga kalalakihan at kababaihan na naglilingkod sa kanilang bansa, lumalaban sa mga labanan, nanalo sa mga digmaan o nasaktan habang kumikilos. Ang huli ay tinutukoy bilang isang "purple heart." Ang layunin ng medalyang ito ay ipakita ang mga nagawa at sakripisyo ng isang sundalo o dati nang naglilingkod.

Keywords: karangalan, medalya, medalyang pangmilitar, militar

Codepoints: 1F396 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )