Ang emoji na ito ay nagpapakita ng isang generic na mukhang gintong medalya, na nagsasaad ng unang pwesto o isang uri ng tagumpay. Palaging bilog ang hugis ng medalyang pinag-uusapan at kung minsan ay may bituin sa gitna. Depende sa platform at provider, ang ribbon ay ilang variation ng pula, puti o asul (o lahat ng tatlo!) Ipadala ito sa iyong mga kaibigan para ipagmalaki ang tungkol sa pagkapanalo sa isang kompetisyon o ipadala ito sa iyong crush, bilang isang corny na paraan ng pagsasabi sa kanila na sila. ay "number one!"

Keywords: medalya, medalyang pang-sports, sports

Codepoints: 1F3C5

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )