Ang lacrosse emoji ay naglalarawan ng lacrosse stick na may tradisyonal na netted na dulo pati na rin ang puting lacrosse ball. Ang Lacrosse ay nilalaro sa isang field at hindi gaanong marahas kaysa sa iba pang field sports tulad ng American football, at madalas itong nauugnay sa mga atleta sa kolehiyo at prep school.

Keywords: bola, goal, lacrosse, stick

Codepoints: 1F94D

Introduced: June, 2018 in Unicode version 11.0.0 (Emoji version 11.0 )