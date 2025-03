Ang spade suit ay isa sa apat na suit sa card deck. Ang simbolo mismo ng spade ay mukhang isang nakabaligtad na puso na may tangkay, at maaaring tumugon sa isang dahon, isang pala, o isang medieval na sandata na kilala bilang isang pike. Gamitin ang emoji na ito para ipaalam sa isang tao na sila ang ace of spades.

Keywords: baraha, spade, sugal

Codepoints: 2660 FE0F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )