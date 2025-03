Ngayon ay dapat ang iyong masuwerteng araw, kung nakatagpo ka ng isang apat na dahon na klouber. Ang mga halaman na ito ay napakabihirang, at ipinagdiriwang ng mga tao sa buong mundo kabilang ang Ireland. Kung pupunta ka sa isang pagdiriwang ng St. Patrick's Day, maaaring wala kang makitang aktwal na apat na dahon na clover, ngunit sigurado kang makakakita ka ng maraming larawan, at larawan ng mga ito. Nagtatampok ang four-leaf clover emoji ng clover na may apat na dahon na hugis puso. Ang four-leaf clover ay simbolo ng suwerte, kaya gamitin ito para batiin ang suwerte sa iyong mga kaibigan at kapamilya. Magagamit mo rin ang emoji na ito sa konteksto ng kalikasan, halaman, Ireland, at St Patrick's day. Halimbawa: Wish me good luck para sa nalalapit na swimming competition🍀.

Kopya

Keywords: 4, apat, clover, dahon, four-leaf clover

Codepoints: 1F340

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )