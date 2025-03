Mahal kita! Ang klasikong pulang puso ay isang tanyag na simbolo ng pag-ibig, pagmamahal, at malalim na pagkakaibigan. Ang kulay ng strawberry at lipstick. Ang mga pulang puso ay madalas na ginagamit sa mga anibersaryo ng kasal, Araw ng mga Puso, at iba pang mga oras ng pag-iibigan, kabilang ang isang pag-iibigan sa pagkain, musika, o anumang iba pang bagay na hindi tao.