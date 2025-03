Maghanap ng shamrock at magkakaroon ka ng suwerte at pagpapala ng Irish! Ang shamrock emoji ay nagpapakita ng spring na may tatlong hugis pusong dahon. Ayon sa tradisyon ng Irish, ang bawat dahon ay sinasabing nagdadala sa iyo ng kalusugan, suwerte, at kaligayahan! Alam mo ba? Ang pangalang shamrock ay nagmula sa salitang Irish na "seamair óg" na nangangahulugang batang klouber. Ang 3 dahon ng shamrock ay sinasabing nakatayo para sa pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng swerte, Ireland, St. Patrick's Day, at maraming berdeng beer. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang kalikasan, halaman, Ireland, leprechaun, o suwerte! Halimbawa: Gugugulin ko ang aking paparating na bakasyon sa tag-araw kasama ang aking ama sa Ireland☘.

