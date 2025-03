Encontre um trevo e você terá a sorte e as bênçãos dos irlandeses! O emoji de trevo mostra uma mola com três folhas em forma de coração. De acordo com a tradição irlandesa, diz-se que cada folha traz saúde, boa sorte e felicidade! Você sabia? O nome shamrock foi derivado de uma palavra irlandesa “seamairóg”, que significa trevo jovem. Diz-se que as 3 folhas de trevo representam fé, esperança e amor. Este emoji dá a sensação de sorte, Irlanda, Dia de São Patrício e muita cerveja verde. Use este emoji ao falar sobre natureza, plantas, Irlanda, duendes ou sorte! Exemplo: vou passar minhas próximas férias de verão com meu pai na Irlanda☘.

Keywords: trevo, trevo de três folhas

Codepoints: 2618 FE0F

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )