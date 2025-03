Se você demonstra seu amor com uma rosa, deve ser sério. Estes são símbolos de romance. Tome cuidado. Não toque nos espinhos do caule, eles vão doer. O emoji rosa mostra uma rosa vermelha com uma haste verde. Este emoji é frequentemente usado para falar sobre amor, romance, Dia dos Namorados e relacionamentos sérios. Use este emoji quando tiver um sentimento romântico sobre algo ou alguém. Exemplo: Papai deu à mamãe uma dúzia de 🌹 no aniversário dela.

Keywords: flor, rosa

Codepoints: 1F339

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )