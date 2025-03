Se mostri il tuo amore con una rosa, deve essere una cosa seria. Questi sono simboli di romanticismo. Stai attento. Non toccare le spine sullo stelo, ti faranno male. L'emoji della rosa mostra una rosa rossa con uno stelo verde. Questa emoji è spesso usata per parlare di amore, romanticismo, San Valentino e relazioni serie. Usa questa emoji quando provi un sentimento romantico per qualcosa o qualcuno. Esempio: papà ha regalato alla mamma una dozzina di 🌹 per il suo compleanno.

Keywords: fiore, rosa

Codepoints: 1F339

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )