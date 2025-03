Spesso utilizzato per descrivere le piante (sia selvatiche che domestiche), questo emoji verde è la soluzione perfetta per descrivere il fogliame selvatico, la vegetazione del giardino sul retro o le erbe utilizzate nella tua deliziosa cena. Le erbe sono state utilizzate anche per migliaia di anni in medicina, principalmente nell'erboristeria cinese. "Herb" è anche spesso usato come gergo per la marijuana.

Keywords: foglia, pianta

Codepoints: 1F33F

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )