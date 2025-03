Mentre le foglie di acero sono disponibili in una varietà di colori, specialmente durante la stagione autunnale, questa emoji raffigura una foglia d'acero con sfumature rosse e arancioni. In Canada, da settembre a novembre, le foglie degli aceri assumeranno diverse varianti di rosso, giallo, arancione e marrone, prima che inevitabilmente cadano dai rami, in preparazione alla stagione fredda. In primavera, le foglie verdi fresche ricresceranno e il processo ricomincerà da capo. Queste sono le gioie di avere quattro stagioni ben distinte.

Copia

Keywords: foglia, foglia caduta, foglia d’acero

Codepoints: 1F341

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )