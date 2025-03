Enquanto as folhas de bordo vêm em uma variedade de cores, especialmente durante o outono, este emoji retrata uma folha de bordo com tons de vermelho e laranja. No Canadá, de setembro a novembro, as folhas dos bordos ficam com diferentes variações de vermelho, amarelo, laranja e marrom, antes de inevitavelmente caírem dos galhos, em preparação para a estação fria. Na primavera, as folhas verdes frescas vão crescer novamente e o processo recomeça. Estas são as alegrias de ter quatro estações bem distintas.

Keywords: folha, folha caída, folha de bordo

Codepoints: 1F341

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )