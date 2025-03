Habang ang mga dahon ng maple ay may iba't ibang kulay, lalo na sa panahon ng Autumn, ang emoji na ito ay naglalarawan ng dahon ng maple na may pula at orange na kulay. Sa Canada, mula Setyembre hanggang Nobyembre, ang mga dahon sa mga puno ng maple ay magiging iba't ibang mga pagkakaiba-iba ng pula, dilaw, orange at kayumanggi, bago sila hindi maiiwasang mahulog sa mga sanga, bilang paghahanda para sa malamig na panahon. Sa tagsibol, ang mga sariwang berdeng dahon ay tutubo, at ang proseso ay magsisimula muli. Ito ang mga kagalakan ng pagkakaroon ng apat na natatanging mga panahon.

Keywords: dahon, dahon ng maple, halaman, maple, taglagas

Codepoints: 1F341

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )