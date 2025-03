Manatiling kalmado at magtanim ng puno! Ang deciduous tree ay isa na namamatay sa panahon ng taglamig at muling isilang sa panahon ng tagsibol. Kasama sa mga punong ito ang Oaks, Maples, at Beeches. Nagbabago sila ng mga kulay sa panahon ng taglagas, at ang kanilang mga dahon ay nalalagas kapag naabot na nila ang buong kapanahunan para sa taon. Ang emoji ng deciduous tree ay nagpapakita ng isang bilog na puno na puno ng berdeng dahon at isang maliit na kayumangging puno ng kahoy na lumalabas sa ibaba. Ang terminong deciduous ay nangangahulugang "may posibilidad na mahulog". Ang mga punong ito ay naglalagas ng mga dahon sa taglamig. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang kalikasan, mga puno, kagubatan, hardin, at taglagas. Halimbawa: Maaari ba tayong pumunta at tingnan ang maple🌳 kapag gumulong ang taglagas? Kailangan ko ng cute na Instagram picture.

Keywords: deciduous, halaman, lagas-dahon, naglalagas ng dahon, puno, punong nalalagas ang dahon

Codepoints: 1F333

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )