Ah! Ang sariwang amoy ng mga punong Evergreen. Maraming uri ng mga punong Evergreen. Ang ilan ay pinuputol at inilalagay sa mga tahanan at pinalamutian tuwing holiday ng Pasko. Gustung-gusto ng punong ito ang lamig at hindi nawawala ang mga dahon nito sa panahon ng taglamig. Ang mga dahon sa punong ito ay tinatawag na mga karayom. Ang emoji ng evergreen na puno ay nagpapakita ng isang matulis na punong puno ng evergreen kung saan makikita ang kayumangging puno nito sa ibaba. Ang evergreen tree ay simbolo ng lakas at determinasyon. Gamitin ang emoji na ito para pag-usapan ang tungkol sa kagubatan, hiking, kalikasan, berdeng puno, Pasko, lakas, o taglamig. Halimbawa: Si Hank ay isang malakas bilang isang 🌲

Keywords: evergreen, halaman, puno

Codepoints: 1F332

Introduced: June, 2015 in Unicode version 8.0.0 (Emoji version 1.0 )