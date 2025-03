Ang mga duwende ay ilan sa pinakamatalinong mythical na nilalang sa kagubatan. Gustung-gusto nila ang lupa at maaaring gumawa ng maraming trabaho kung gaano sila kaliit. Ang elf emoji ay nagpapakita ng isang taong may mahabang buhok, alahas sa ulo, at matulis na tainga. Ang elf emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Ang mga duwende ay inilalarawan bilang mga mandirigma at manggagamot. Bagama't iminumungkahi ng pananamit ng duwende na ito na makikita ito sa isang maringal na kagubatan, ginagamit din ang emoji ng duwende kapag tinutukoy ang mga katulong ni Santa. Gamitin ang emoji na ito para makapagbigay ng pakiramdam ng mahika, pantasya, at enchantment. Halimbawa: Sana'y kasing kabigha-bighani ng 🧝🏼‍♀️ ang buhay ko

Keywords: duwende, mahiwaga

Codepoints: 1F9DD

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )