Elfos são algumas das criaturas míticas mais inteligentes da floresta. Eles amam a terra e podem fazer muito trabalho por serem tão pequenos. O emoji de elfo mostra uma pessoa com cabelos longos, joias na cabeça e orelhas pontudas. O emoji de elfo vem em diferentes tons de pele e gêneros. Elfos são retratados como guerreiros e curandeiros. Embora a roupa desse elfo sugira que ele seria encontrado em uma floresta majestosa, o emoji do elfo também é usado para se referir aos ajudantes do Papai Noel. Use este emoji para dar uma sensação de magia, fantasia e encantamento. Exemplo: Eu gostaria que minha vida fosse tão mágica quanto um 🧝🏼‍♀️

Keywords: elfo, mágico

Codepoints: 1F9DD

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )