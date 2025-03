Gli elfi sono alcune delle creature mitiche più intelligenti della foresta. Amano la terra e possono fare molto lavoro per quanto sono piccoli. L'emoji dell'elfo mostra una persona con i capelli lunghi, i gioielli sulla testa e le orecchie a punta. L'emoji dell'elfo è disponibile in diverse tonalità della pelle e generi. Gli elfi sono raffigurati come guerrieri e guaritori. Mentre l'abbigliamento di questo elfo suggerisce che si troverebbe in una foresta maestosa, l'emoji dell'elfo viene usata anche quando ci si riferisce agli aiutanti di Babbo Natale. Usa questa emoji per emanare una sensazione di magia, fantasia e incanto. Esempio: vorrei che la mia vita fosse magica come un 🧝🏼‍♀️

Keywords: elfo, magico

Codepoints: 1F9DD

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )