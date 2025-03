Gli esseri umani sono tutti intorno a noi, inclusa la nostra tastiera emoji. La persona emoji rappresenta un essere umano sulla terra. L'emoji della persona mostra il volto di una persona con due occhi aperti, naso, bocca aperta e capelli corti. Questa emoji non è specifica per genere ed è disponibile in diverse tonalità della pelle. Questa emoji può essere usata per descrivere un essere umano. Questa emoji può essere utilizzata anche per qualcuno nella comunità LGBTQ che è neutrale rispetto al genere e non si identifica con un genere specifico. Esempio: il razzo può ancora sostenere la 🧑vita?

Keywords: adulto, persona

Codepoints: 1F9D1

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )