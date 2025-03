Les humains sont tout autour de nous, y compris notre clavier emoji. La personne emoji représente un humain sur terre. L'emoji de la personne montre le visage d'une personne avec deux yeux ouverts, un nez, une bouche ouverte et des cheveux courts. Cet emoji n'est pas spécifique au sexe et se décline en différents tons de peau. Cet emoji peut être utilisé pour décrire un être humain. Cet emoji peut également être utilisé pour quelqu'un de la communauté LGBTQ qui est de genre neutre et ne s'identifie pas à un genre spécifique. Exemple : la fusée peut-elle encore supporter 🧑life ?

Keywords: adulte, genre neutre

Codepoints: 1F9D1

Introduced: June, 2017 in Unicode version 10.0.0 (Emoji version 5.0 )