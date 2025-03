Vous cherchez bien M. Bond! La personne en emoji de smoking dégage une ambiance de chic, de fantaisie et de grandiosité. Cet emoji montre un homme ou une femme portant une veste de smoking noire avec une chemise blanche et un nœud papillon noir. La personne en emoji de smoking se décline en différents tons de peau. Cet emoji est souvent utilisé pour parler d'occasions spéciales comme un banquet formel, un bal, un mariage. Cela pourrait aussi faire référence à un espion en mission secrète dans un pays étranger ! Vous pouvez également utiliser cet emoji pour exprimer le sentiment de grande classe, de chic et d'élite. Exemple : J'ai besoin d'une taille adaptée à mon smoking. 🤵🏽. Le mariage de Jeb est dans seulement 2 semaines !

Keywords: marié, personne en smoking, personne mariée, smoking

Codepoints: 1F935

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )