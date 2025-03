Ang ganda ni Mr. Bond! Ang taong naka-tuxedo emoji ay nagbibigay ng karangyaan, kahanga-hanga at kamahalan. Ipinapakita ng emoji na ito ang isang lalaki o babae na nakasuot ng itim na tuxedo jacket na may puting sando at itim na bow tie. Ang taong naka-tuxedo emoji ay may iba't ibang kulay ng balat. Ang emoji na ito ay kadalasang ginagamit kapag nagsasalita tungkol sa mga espesyal na okasyon tulad ng isang pormal na piging, prom, kasal. Maaari rin itong tumukoy sa isang espiya sa isang lihim na misyon sa ibang bansa! Maaari mo ring gamitin ang emoji na ito upang ipahayag ang pakiramdam ng mataas na uri, karangyaan at pagiging elite. Halimbawa: Kailangan kong sukatin ang aking tux. 🤵🏽. 2 weeks na lang ang kasal ni Jeb!

Keywords: groom, naka-tuxedo, tao, taong naka-tuxedo, tuxedo

Codepoints: 1F935

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )