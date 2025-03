Buhay kolehiyo! Alinman ay pinaghiwalay mo ito, o nakakuha ng isang mahusay na GPA. Kung ginawa mo ang dalawa, tiyak na nagsisinungaling ka. Ang emoji ng estudyante ay nagpapakita ng larawan ng isang taong nakasuot ng itim na graduation hat. Ang emoji ng estudyante ay may iba't ibang kulay ng balat at kasarian. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam ng pagiging matalino at edukado. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa mga mag-aaral, edukasyon, paaralan, kolehiyo, unibersidad, at mga seremonya ng pagtatapos. Halimbawa: Hip Hip Hooray! Magtatapos na si Jenny sa susunod na taon 👩‍🎓

Keywords: estudyante, graduate, mag-aaral, nakapagtapos

Codepoints: 1F9D1 200D 1F393

Introduced: May, 2019 in Unicode version 12.1.0 (Emoji version 12.1 )