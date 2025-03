Maligayang kaarawan! Oras na para magdiwang, kukunin ko ang mga lobo. Ginagamit ang mga lobo sa mga party at pagdiriwang. Ang balloon emoji ay nagpapakita ng pulang lobo na may nakasabit na string dito. Ang balloon emoji ay kadalasang ginagamit kapag pinag-uusapan ang mga birthday party at pagdiriwang. Ang mga ito ay ibinibigay din sa mga bata bilang mga regalo sa iba't ibang mga kaganapan sa pagdiriwang. Gamitin ang emoji na ito kapag gusto mong ipagdiwang ang isang tao o isang bagay. Halimbawa: Maligayang Kaarawan Brittany 🎈

Keywords: kaarawan, lobo, pagdiriwang

Codepoints: 1F388

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )