Sino ang ipinagdiriwang natin ngayon? Ang ibig sabihin ng confetti ay oras na para mag-party. Ang emoji ng confetti ball ay nagpapakita ng isang bukas na gintong bola na may nahuhulog na confetti mula rito. Ang confetti ball emoji ay madalas na ipinares sa party popper emoji kapag nagdiriwang ng mga birthday party, baby shower, at iba pang pagdiriwang. Ang emoji na ito ay nagbibigay ng pakiramdam o pananabik, pagdiriwang, sorpresa, at tagumpay. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang mga party, pagdiriwang, at para batiin ang isang tao sa isang tagumpay. Halimbawa: Na-promote si Bill sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon.🎊

Keywords: confetti, confetti ball, pagdiriwang, party

Codepoints: 1F38A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )