Chi festeggiamo oggi? I coriandoli significano che è ora di festeggiare. L'emoji della palla di coriandoli mostra una palla d'oro aperta con coriandoli che cadono da essa. L'emoji della palla di coriandoli è spesso abbinata all'emoji del party popper quando si celebrano feste di compleanno, baby shower e altre celebrazioni. Questa emoji emana un sentimento o eccitazione, celebrazione, sorpresa e successo. Usa questa emoji quando parli di feste, celebrazioni e per congratularti con qualcuno per un risultato. Esempio: Bill è stato promosso per la prima volta in 15 anni.🎊

Keywords: coriandoli, festa, palla, palla di coriandoli

Codepoints: 1F38A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )