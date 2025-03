La persona che fa il giocoliere con le emoji mostra un individuo che tiene continuamente tre o più palline in aria. Questa emoji diversa dal genere e dalla tonalità della pelle ha molto talento in questo trucco da festa unico. Usa questa emoji per mostrare le tue abilità migliori e più entusiasmanti e forse verrai invitato a un afterparty esclusivo del circo. Puoi usare questa emoji per parlare della vera giocoleria o per indicare che sei molto impegnato a destreggiarti tra più compiti contemporaneamente.

Keywords: abilità, equilibrio, giocoliere, persona che fa giocoleria

Codepoints: 1F939

Introduced: June, 2016 in Unicode version 9.0.0 (Emoji version 3.0 )