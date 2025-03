Viziami con una manicure per favore! L'emoji dello smalto mostra una mano con le unghie lucidate. L'emoji è disponibile in una varietà di tonalità della pelle e generi diversi. Lo smalto per unghie viene applicato sulle unghie delle mani per proteggere l'unghia o decorare l'unghia. È spesso associato al sentirsi belli, alla cura di sé e alla bellezza. Usa questa emoji quando parli di una manicure, di sentirti carino, di essere coccolato o di prenderti cura di te stesso. Esempio: “Sono così eccitato per la cura di sé sabato. Sto ottenendo 💅fatto"

Keywords: cosmetici, manicure, smalto, smalto per unghie

Codepoints: 1F485

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )