L'emoji del bicipite flesso è il classico gesto di qualcuno che lavora sodo e vince. Oltre a mostrare forza e determinazione, questa emoji è fantastica quando incoraggi un amico a continuare a darsi da fare o come simbolo di congratulazioni, quando qualcuno porta a termine un compito difficile. Questa emoji è disponibile anche in una varietà di tonalità della pelle per un tocco personalizzato!

Keywords: bicipite, forte, fumetto, muscolo, teso

Codepoints: 1F4AA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )