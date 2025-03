Questo genio blu (o viola o rosa) può scivolare fuori da una bottiglia per trasformare i tuoi sogni in realtà. Quando hai bisogno di un piccolo intervento divino o semplicemente desideri che accada qualcosa, sarebbe sicuramente bello avere un genio lì per aiutarti. Immagina solo le possibilità. Ma non dimenticare che dopo 3 desideri, questo genio emoji tornerà alla sua lampada (o al tuo cellulare) e dopo sarai da solo. Usa queste emoji quando sei in vena di esaudire desideri o in vena di guardare Aladdin.

