Mmm. Questa pasta è proprio come la fa la nonna! L'emoji delle dita pizzicate ha molti significati e viene usata quando si parla di cucina e cultura italiana, tra gli altri argomenti. L'emoji delle dita pizzicate mostra una mano con il pollice che tocca le altre dita. Questo gesto della mano ha significati diversi nelle diverse culture. In Nigeria, è usato durante le discussioni, in India, può essere usato per chiedere se qualcuno ha fame, e in Israele, le persone usano questo gesto della mano per dire "sii paziente". È ampiamente conosciuto come un gesto della mano che gli italiani usano quando parlano o cucinano. Esempio: Louis, questa cena è stata assolutamente deliziosa 🤌

Copia

Keywords: dita, dita unite, gesto della mano, interrogativo, mano a pigna, sarcastico

Codepoints: 1F90C

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )