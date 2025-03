Mmm. Ang pasta na ito ay parang ginagawa ni lola! Ang pinched fingers emoji ay may maraming kahulugan at ginagamit kapag pinag-uusapan ang pagluluto at kultura ng Italyano bukod sa iba pang mga paksa. Ang pinched fingers emoji ay nagpapakita ng isang kamay na nakadikit ang hinlalaki nito sa iba pang mga daliri. Ang kilos ng kamay na ito ay may iba't ibang kahulugan sa iba't ibang kultura. Sa Nigeria, ginagamit ito sa panahon ng pagtatalo, sa India, maaari itong gamitin para itanong kung may nagugutom, at sa Israel, ginagamit ng mga tao ang hand gesture na ito para sabihing "be patient". Ito ay malawak na kilala bilang isang kilos ng kamay na ginagamit ng mga Italyano kapag nagsasalita o nagluluto. Halimbawa: Louis, napakasarap ng hapunan na ito 🤌

Keywords: daliri, hand gesture, pakurot, pakurot na daliri

Codepoints: 1F90C

Introduced: March, 2020 in Unicode version 13.0.0 (Emoji version 13.0 )