Palayawin mo ako ng manicure please! Ang nail polish emoji ay nagpapakita ng isang kamay na may mga kuko na pinakintab. Ang emoji ay may iba't ibang kulay ng balat at iba't ibang kasarian. Ang nail polish ay inilalapat sa mga kuko ng daliri upang makatulong na protektahan ang kuko o palamutihan ang kuko. Madalas itong nauugnay sa pakiramdam na maganda, pangangalaga sa sarili, at kagandahan. Gamitin ang emoji na ito kapag pinag-uusapan ang tungkol sa isang manikyur, nagpapa-cute, nagpapasaya sa sarili, o nag-aalaga sa sarili. Halimbawa: "Nasasabik ako para sa pag-aalaga sa sarili sa Sabado. 💅tapos na ako”

Keywords: cosmetics, daliri, kamay, kuko, manicure, nail polish, polish

Codepoints: 1F485

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )