Masaya ba ang iyong pamilya o medyo hindi gumagana? May nanay at tatay ka ba? Dalawang tatay? Dalawang nanay? Sinakop mo ang emoji ng pamilya. Ang emoji ng pamilya ay nagpapakita ng dalawang magulang at isang bata o maraming anak. Mayroong iba't ibang mga opsyon sa kasarian para sa mga magulang at mga anak. Ginagamit ang emoji na ito para ilarawan ang lahat ng bagay na pampamilya, kabilang ang mga pagtitipon ng pamilya, pista opisyal, at gabi ng laro. Maaari rin itong gamitin upang pag-usapan ang tungkol sa pamilya ng isang tao. Halimbawa: "Huwag kalimutan! Darating sina Jan, Mike at ang mga bata ngayong weekend. 👨‍👩‍👧‍👦

Keywords: ama, anak, ina, pamilya

Codepoints: 1F46A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )