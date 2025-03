La tua famiglia è felice o un po' disfunzionale? Hai una mamma e un papà? Due papà? Due mamme? L'emoji di famiglia ti copre. L'emoji della famiglia mostra due genitori e un figlio o più figli. Esistono diverse opzioni di genere per genitori e figli. Questa emoji è usata per descrivere tutto ciò che riguarda la famiglia, comprese le riunioni di famiglia, le vacanze e le serate di gioco. Questo può anche essere usato per parlare della famiglia di qualcuno. Esempio: “Non dimenticare! Jan, Mike e i bambini verranno questo fine settimana. 👨‍👩‍👧‍👦

Copia

Keywords: bambino, famiglia, mamma, papà, persone

Codepoints: 1F46A

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )