Questa emoji mette in mostra un classico yo-yo di plastica in una gamma di colori e design. Un po' della corda dello yo-yo penzola, come se fosse stata appena usata di recente. Poiché gli yo-yo sono oggetti nostalgici, che spesso riportano ricordi di giorni più semplici, puoi inviarlo ai tuoi amici per aiutarli a ricordare i bei momenti con te!

Copia

Keywords: giocattolo, rocchetto, yo-yo

Codepoints: 1FA80

Introduced: March, 2019 in Unicode version 12.0.0 (Emoji version 12.0 )