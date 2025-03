Questa emoji mette in mostra una pila di libri, impilati uno sopra l'altro. Sembrano avere una copertina rigida, a causa dei loro dorsi rigidi, e sono disponibili in vari colori su una serie di piattaforme, rosso, blu e verde sono le opzioni più popolari. Questa particolare emoji viene solitamente utilizzata in un contesto educativo o come modo per descrivere uno studente, un topo di biblioteca o un bibliotecario.

Copia

Keywords: libri, pila di libri

Codepoints: 1F4DA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )