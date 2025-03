Cet emoji présente une pile de livres, lâchement empilés les uns sur les autres. Ils semblent être à couverture rigide, en raison de leurs dos rigides, et sont disponibles en différentes couleurs sur un certain nombre de plates-formes, le rouge, le bleu et le vert étant les options les plus populaires. Cet emoji particulier est généralement utilisé dans un contexte éducatif ou pour décrire un étudiant, un rat de bibliothèque ou un bibliothécaire.

Keywords: livre, livres

Codepoints: 1F4DA

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )