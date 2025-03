Cet emoji varie en couleur, forme et design selon la plateforme et le fournisseur. La plupart présentent un simple morceau de papier coloré avec un gland attaché à une extrémité, comme forme de décoration supplémentaire. Les nuances vont du rouge au bleu en passant par le blanc et, dans le cas de Twitter, le signet est situé dans un véritable livre à couverture rigide. Certains arborent également un design au milieu, les étoiles étant un choix populaire.