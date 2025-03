Raffigurato sulla maggior parte delle piattaforme come un libro rosso, questo romanzo con copertina rigida è noto come l'emoji del libro chiuso. È utilizzato al meglio per comunicare qualsiasi cosa relativa ai libri come studi, compiti scolastici, compiti a casa, lettura o scrittura. Nella libreria di Apple, il libro chiuso è il volume 1 di una breve serie di romanzi colorati dell'autore John Appleseed.

Keywords: libro, libro chiuso

Codepoints: 1F4D5

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )