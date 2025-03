Questa etichetta emoji è spesso raffigurata come un pezzo di carta giallo o marrone chiaro con un foro perforato infilato con filo. Questo tag viene spesso utilizzato per chiavi o altri elementi e potrebbe comunicare argomenti di denominazione o etichettatura. Potrebbe anche essere usato per rappresentare un cartellino del prezzo appeso agli articoli in vendita in un negozio. Per personalità più macabre, l'etichetta emoji potrebbe rappresentare le etichette dei piedi che vengono spesso messe sui cadaveri negli obitori e negli obitori.

Copia

Keywords: etichetta, identificativo, talloncino

Codepoints: 1F3F7 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )