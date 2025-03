La stampante è di nuovo inceppata! L'emoji della stampante mostra una stampante per computer tradizionale con un vassoio e un pezzo di carta che vi entra. Lo stile e il colore dell'emoji della stampante variano a seconda della tastiera emoji. L'emoji della stampante è spesso associata a forniture per ufficio, forniture di lavoro, documenti importanti ed edifici per uffici. Usa questa emoji quando parli di forniture per ufficio o stampi un documento. Esempio: Jan, per favore compra inchiostro per 🖨

Keywords: stampante, stampare, stampe

Codepoints: 1F5A8 FE0F

Introduced: June, 2014 in Unicode version 7.0.0 (Emoji version 0.7 )