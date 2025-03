Una chiave inglese è uno strumento di base che tutti i tuttofare e le tuttofare devono avere nella loro cassetta degli attrezzi. L'emoji della chiave inglese sembra una semplice chiave inglese di metallo e può essere usata per parlare di costruire o riparare qualcosa. È lo strumento migliore per stringere o allentare quei dadi e bulloni e potrebbe essere una necessità per completare qualsiasi progetto tu stia costruendo. Usa questa emoji quando parli di costruire il tuo prossimo progetto o se qualcuno ha qualche vite allentata in testa... in senso figurato.

Esempio: “Ehi Matt, ti sei ricordato il 🔧? Non dimenticare che ne abbiamo bisogno per la macchina!

Keywords: attrezzo, chiave, inglese, utensile

Codepoints: 1F527

Introduced: October, 2010 in Unicode version 6.0.0 (Emoji version 0.6 )